中国能源：上半年大中型煤炭企业亏损面达70%以上，下半年疲弱局面难改

新华社援引他的话称，由于市场需求下降较多等原因，当前煤炭市场供大于求矛盾依然突出，价格企稳基础还比较脆弱，行业脱困任务仍十分艰巨。煤矿违法违规建设和生产的问题比较突出。

“从需求看，发电、钢铁、建材等行业煤炭消费量预计将有所下降；从供应看，近年来投资形成的煤炭产能正处于集中释放期，煤炭产量调控难度大，煤炭进口压力仍然存在。当前，煤炭市场继续下行的空间有限，随着宏观经济企稳向好，下半年煤炭市场有向好迹象，但市场供大于求的态势短期内难以改变，煤炭企业经营困难可能会加重。”中国煤炭工业协会政策研究部副主任郭中华说。