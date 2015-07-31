中国能源：上半年大中型煤炭企业亏损面达70%以上，下半年疲弱局面难改

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京7月31日 - 中国国家发展改革委员会经济运行调节局副局长鲁俊岭介绍，今年上半年，全国规模以上煤炭企业亏损额达到484.1亿元人民币，大中型煤炭企业亏损面已达到70%以上。展望下半年，煤炭市场疲弱局面短期难改。
新华社援引他的话称，由于市场需求下降较多等原因，当前煤炭市场供大于求矛盾依然突出，价格企稳基础还比较脆弱，行业脱困任务仍十分艰巨。煤矿违法违规建设和生产的问题比较突出。
“从需求看，发电、钢铁、建材等行业煤炭消费量预计将有所下降；从供应看，近年来投资形成的煤炭产能正处于集中释放期，煤炭产量调控难度大，煤炭进口压力仍然存在。当前，煤炭市场继续下行的空间有限，随着宏观经济企稳向好，下半年煤炭市场有向好迹象，但市场供大于求的态势短期内难以改变，煤炭企业经营困难可能会加重。”中国煤炭工业协会政策研究部副主任郭中华说。
据统计，今年前6个月，全国规模以上煤炭企业实现利润200.5亿元，仅为2012年同期的10.5%。
煤矿违法违规建设和生产的问题比较突出。据有关部门统计，2014年全国煤炭产量超公告能力6.1亿吨，此外，违法违规建设煤矿总规模还有约7亿吨/年，部分煤矿不安全生产等行为尚未完全得到制止。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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