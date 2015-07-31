台湾金融：金管会松绑海外并购限制，研议开放保险大陆并购扩及其相关事业

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月31日 - 台湾金管会周四稍晚表示，将松绑银行负责人可兼任金控及旗下其他子公司境外转投资公司负责人，并将设立单一窗口协助处理金融业海外投资汇款审查所面临的问题。
金管会主委曾铭宗受访时指出，目前寿险业到大陆并购对象仅限保险公司，有业者建议能否开放并购保险相关事业，这部分金管会也会进一步研议。
他并称，会中业者也反映，目前海外并购对保险较优惠，希望银行部分也能进一步放宽，同意会进一步研议。
不过，他也坦言，此前已修订将银行投资非金融相关事业上限由资本额40%调整为净值40%，银行业并购空间增加约5,000亿台币，这部分初步已没有空间，将与业者讨论像是资本适足率(BIS)计提松绑的方式。
此外，他也提及，会中有业者反映主管机关应多与海外监理机关建立关系，因此金管会将筹组访问团赴东南亚国家拜会当地金融主管机关。
自2013年5月金管会鼓励金控业海外并购扩大亚洲布局以来，已有18件国外并购案，包括银行业4件，证券业4件及保险业10件。
金管会周四邀集台湾金控、兆丰金控 、第一金控 、元大金控 、国泰金控 、中信金控 、富邦金控 及开发金控 等8家金控公司负责人参加亚洲布局联系会议。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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