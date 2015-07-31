《香港报摘》--其他报纸重要消息7月31日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**明报**
--恒隆地产 核心纯利按年下跌1%，为五年来首次下跌，集团主席陈启宗指，因今年度销售项目单位数目较少有关。
**星岛日报**
--半导体工业及电子材料生产商ASM太平洋 称，第二季新增定单金额按季上升6.3%，内地上半年经济增长放缓加上欧债危机及美国或准备加息，台湾客户表现较为审慎，惟内地客户仍相当进取。
**苹果日报**
--俄罗斯过去一年受欧美制裁，彭博报道指，鉴于俄企来年再融资需求达1,170亿美元，有当地大型银行正申请本港证券服务牌照，拟发行点心债以筹集足够资金。
**东方日报**
--花旗银行公布最新置业意向调查，第二季约有三分之二的受访者表示没有兴趣置业，认为楼价会在未来12个月上升的受访者比例，按季上升11%至57%。
**文汇报**
--中银国际宣布正式成为伦敦证券交易所 香港首家远程交易会员，可通过伦交所交易平台为客户买卖在当地证券，并可直接参与其衍生工具市场。（完）
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(整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。