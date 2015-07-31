《香港报摘》--其他报纸重要消息7月31日

**明报**

--恒隆地产 核心纯利按年下跌1%，为五年来首次下跌，集团主席陈启宗指，因今年度销售项目单位数目较少有关。

**星岛日报**

--半导体工业及电子材料生产商ASM太平洋 称，第二季新增定单金额按季上升6.3%，内地上半年经济增长放缓加上欧债危机及美国或准备加息，台湾客户表现较为审慎，惟内地客户仍相当进取。

**苹果日报**

--俄罗斯过去一年受欧美制裁，彭博报道指，鉴于俄企来年再融资需求达1,170亿美元，有当地大型银行正申请本港证券服务牌照，拟发行点心债以筹集足够资金。

**东方日报**

--花旗银行公布最新置业意向调查，第二季约有三分之二的受访者表示没有兴趣置业，认为楼价会在未来12个月上升的受访者比例，按季上升11%至57%。

**文汇报**

--中银国际宣布正式成为伦敦证券交易所 香港首家远程交易会员，可通过伦交所交易平台为客户买卖在当地证券，并可直接参与其衍生工具市场。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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