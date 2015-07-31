中国金融：银行间市场REITs将破冰，已开始摸底房企融资需求--报载

路透上海7月31日 - 中国证券时报周五报导，有关部门准备在银行间市场开展房地产信托投资基金(REITs)业务试点，目前正在让商业银行投资银行部加紧摸底房地产企业相关需求。这意味着继交易所REITs首发之后，银行间REITs加速破冰。

报导引述银行投行人士称，为尽快锁定客户、确保主承销银行间市场第一批REITs项目，有关部门要求主承销商对符合要求的房地产企业进行摸底，了解客户目前所持物业情况及盘活现有物业融资需求，迅速展开前期营销，投资银行部将全力配合。

报导并称，此次对发行REITs的房地产企业做了一定的门槛设置：一是目标房地产企业属于注册在北京、上海、深圳等经济发展程度较高的城市的国有或国有控股企业；二是目标房地产企业持有物业位于经济较发达、商业物业回报率较高的城市，持有符合法律法规规定、权属明确的酒店、写字楼、商铺、工业厂房等过去能获取稳定现金流的商业物业；三是目标房地产企业有利用存量商业物业进行融资的需求。

中国的公募REITs首先从交易所市场破题。今年6月，境内证券交易所首只公募REITs--鹏华前海万科封闭式混合型证券投资基金正式获得证监会批准。7月24日，前海REITs首期公开发行，超额认购率达1.6倍，即有效申购量比实际配售量高出60%。

报导称，出于风险考虑，监管层比较偏向于在银行间市场面向机构投资者发行REITs，但成熟市场则是以交易所公开发行为主流。“现在交易所的公募REITs已经出现，银行间市场REITs自然也会加速。”一位券商金融产品设计总监表示。

REITs产品自上世纪60年代诞生于美国，经过多年发展其优势获得认可，对于美国大型机构投资者和个人投资者而言，已成为主流投资品种之一。数据显示，过去20年，多个REITs板块实现了两位数的年化总回报，其中写字楼为12%。同时在美国上市的REITs在2013年度派发了大约340亿美元的股息分红。（完） (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)