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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 08:47 BJT

《交易视点》台债受惠资金宽裕，中期缓步向下--群益金鼎证券

路透台北7月31日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周四早盘受到股市反弹引发获利了结卖压，盘中一度因邮局买进令部分交易商回头追价，但尾盘再度遭受卖压推升利率。

资金偏多，基本面偏弱，市场偏多操作，但短线在利率低档较易遭遇获利了结卖压而有所震荡，中长期仍有缓步向下的机会。五年券104/9 区间0.93-0.98%，10年券104/5期 区间1.45-1.48%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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