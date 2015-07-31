全球金市：金价盘旋在五年半低点附近，或创16年来最长周线连跌纪录

金价周四触及1,081.85美元低点，因数据显示美国经济在第二季的环比年率为成长2.3%，美元随之攀升。

分析师认为，这支持了美联储最早将在9月升息的观点。美联储本周会议上得出结论，美国经济正在“温和扩张”。

美国的升息前景令没有利息收益的黄金顿显失色。

美国8月期金 持平于每盎司1,088美元。

据几位美联储前官员的看法，以及美联储最近几次在政策转变期的会议声明，可以看出其未必非要看到经济面临的风险达到平衡才会在9月升息。

世界黄金协会(WGC)称，如果印度对质量严格把关的话，到2020年该国黄金饰品出口额可能跳增四倍达到每年400亿美元。WGC并称，目前由于产品纯度存在疑问，印度的黄金出口规模仍然不大。(完)

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