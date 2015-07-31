《全球汇市》美元持于近一周高点，美国GDP数据支持美联储升息预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美元兑日圆周四涨至七周高位124.58日圆，之后在亚洲早盘回落至123.97。
交易员对将美元/日圆推低至125日圆持谨慎态度，因为日本央行总裁黑田东彦6月曾表示，他认为日圆在125附近时没有进一步贬值的理由。
日圆对喜忧参半的日本通胀数据几无反应，数据显示，日本6月全国核心CPI同比上涨0.1%，高于分析师预估的持平。
但7月东京核心CPI同比为下滑0.1%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0938 1.0931 +0.06 -9.58 1.2097
美元/日圆 124.02 124.14 -0.10 +3.63 119.68
欧元/日圆 135.65 135.71 -0.04 -6.31 144.78
美元/瑞郎 0.9676 0.9690 -0.14 -2.67 0.9941
英镑/美元 1.5593 1.5599 -0.04 +0.13 1.5573
美元/加元 1.2994 1.2999 -0.04 +11.84 1.1618
澳元/美元 0.7294 0.7290 +0.05 -10.70 0.8168
新西兰元/美元 0.6589 0.6595 -0.09 -15.49 0.7797
澳元/日圆 90.460 90.500 -0.04 -7.46 97.750
新西兰元/日圆 81.720 81.870 -0.18 -12.42 93.310
英镑/日圆 193.38 193.65 -0.14 +3.76 186.38
澳元/新西兰元 1.1067 1.1029 +0.34 +5.71 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/王颖/白云; 审校 李爽/许娜/王丽鑫/龚芳)
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