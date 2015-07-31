港报社评：威吓法官动摇司法基石--星岛日报7月31日

今年春天针对内地来港旅客的「光复元朗」行动中，抗拒警方清场的示威者，近日陆续因袭警或阻差办公罪名判刑，当中年纪最轻者，是判入更生中心的十四岁中学生；他们参加行动时，未必会想到有朝一日可能身系囹圄。至于这两天在法庭外和网上大骂法官是「狗官」，并且作出种种人身攻击甚至威吓的人，不但可能身陷法网背上严重刑责，更动摇司法权威，对维持治安的制度造成破坏，令香港陷入无法无天的境地。

案中十四岁被告中学生，响应网上号召参与「光复元朗」时，只有十三岁，昨日因为袭警罪成而被判入更生中心。虽然他获准保释以候上诉，但是日复一日背着可能被囚禁的心理担子，对自己和家人都不好受。打着反水货客旗帜的「光复行动」，乘着占领行动的余波，先后到各个内地旅客旺区进行滋扰性的示威，部分参与者伺机生事来发泄自己的不满情绪，也有参与者天真地觉得「威风兼过瘾」。这几天在法庭外和网上肆意攻击法官的人，又何尝不是抱着类似的心态。

参与这类群众运动的人，往往被愤怒情绪感染，视负责维持秩序的警员为「黑警」，结果在与警员冲突中付出自己原先意想不到的代价，而煽动他们的人，反而懂得保护自己而及早离场。这种影响，仍在网上不断扩散，无论「光复行动」还是辱骂法官，都是网上「洗脑」的结果。

与警对峙的示威者，可能抱侥幸之心，恃着人多和场面混乱，未必想到自己会失去自由。正如昨日在法庭外和网上大骂法官的人士，有的不知道自己可能已触犯藐视法庭重罪，就算知道这风险，也以为自己不会被捉到。

但是，多名袭警和阻碍警员执行职务者被捕，又有恶意攻击政府网站者被定罪判罚，都显示无论在现场或家中电脑桌犯事，都有可能要付出代价。示威者觉得案件判刑太重，正好反映所付代价可能会比自己原先估计的为重。

现时社会上有人不满法官判罚太重，另外有人则觉得法官「放生」示威人士，大家可以透过说理批评，但是，恶毒诅咒和谩骂威胁，殊不可取，此举对司法制度将造成极大损害，后果严重。

实际上，一些激进人士正有计画地逐一削弱各类传统建制的权威和公信力，由标签警员为「黑警」，到谩骂法官为「狗官」，攻击对象由执政机构进展到司法机构，目的就是要动摇维持本港稳定、保障市民权利和安全的司法基石。

昨日法官判案时明言觉得自己受到威胁。本港市民得以安居，四方资金有信心来港做生意，建立到今天的繁荣稳定社会，一大原因是大家信任司法独立，法官能够无惧无私判案。侮辱和威胁法官的言论和行为，无论对个人和社会都构成不菲代价，不值得认同，更不应被姑息。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘