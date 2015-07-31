港报社评：守护法治基石，不容恐吓法官--文汇报7月31日

屯门裁判法院暂委裁判官陈碧桥早前裁定4名参与「光复元朗」行动的男女袭警及阻差办公罪成，他昨日就案件判刑时透露，自裁定本案被告罪名成立后，「我不断遭到威吓，令我对自己人身安全感到担心」，但强调不会因此影响他量刑的考虑。恐吓侮辱法官，干预司法公正，动摇香港尊重法治的核心价值，性质严重，当局必须依法追究，维护香港的法治基石。

良好法治是本港引以为荣的固有优势，司法独立则是本港良好法治的最重要基石，法官必须不受强权及恐吓所阻挠，判案时只基于法则及证据作出公允持平的裁决。任何人不能对法官发出干预司法公正的讯息，这是本港尊重法治的原则中最不可触犯的「天条」。本案审理期间，不少被告的支持者在法庭外面高声喧哗，有人甚至高叫「狗官」，毫不尊重法庭法官，主审法官直言担忧人身安全，情况相当罕见，显示本港法治遭受到前所未见的挑战。

恐吓侮辱法官的行为，可能构成藐视法庭的严重罪行，法官可以按照案件的严重性而判处刑罚。2010年陈振聪世纪争产案中，有人冒用陈的名义致函恐吓主审法官，结果因干犯刑事恐吓、企图妨碍司法公正等罪行被判入狱30个月。本案的社会影响更恶劣，对法治尊严的损害更大。律政司有必要采取适当法律行动，展开司法程序追究有关人等的刑责，不容恐吓侮辱法官的行为失控，坚决打击刻意逾越法治底线的嚣张气焰。

近期本港暴力违法行为层出不穷，激进示威者冲击警方、藐视法庭的行为愈演愈烈，反映去年违法乱港「占中」的后遗症日益显现。「占中」期间，有法律学者、律师知法犯法，煽动、教唆霸占道路、阻扰警员执法、对抗法庭禁令。「占中」结束后，以「扞卫本土利益」为名的「反水货」行动猖獗，并将警方拘捕、法庭判决抹黑为「黑警滥捕、司法打压」，肆意践踏香港法治的尊严和权威，社会需要高度警惕。

本案中女被告蓄意用胸撞向警员后杜撰非礼，企图刺激示威者情绪，更放肆对抗警方，令警方维护秩序的执法工作难上加难。法官直斥女被告行为恶毒，并判其入狱监禁，正正体现本港法庭不偏不倚、 以事实为根据并依法律规定作出公正的裁决，还警方清白，以法治彰显公义。

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