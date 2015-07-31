港报社评：劏房既成必要之恶，应适度规范保民生--明报7月31日

统计处首次发表劏房户研究报告，从披露的一些数据和结合本港居住、工作等特定因素，劏房在可见的日子将持续有需求，而从政府无意愿制订基本解决劏房问题的目标看来，预期劏房成为本港居住链其中一个组成部分的局面，将会长期存在。若按既然不能将之消灭，就要与它好好共存的原则，则政府既然要倚赖劏房应对居住需求，就要有破格思维，对劏房实施适度规范，以保障劏房住户的生命安全，以至获得较公平合理对待等，都是政府要思考和处理的问题。

根据统计处披露的数字，本港有劏房8.64万个，约有20万人居住。这是政府首次就劏房情况做调查，数据理应可信，而这个数字，较以往「靠估」超出甚多，即使与去年年中比较，就增加了三成。数年来，本港楼价持续上升，从已知情况，当局的招数仅遏制楼价过度猛升，并无意欲要楼价调整至市民可负担的水平；另外公屋轮候册已登记约28万宗个案，以政府受制于可使用土地短缺，消化轮候册的速度将十分缓慢。因此，无能力置业、负担不起租住较宽敞居所的市民，公屋又可望不可即，劏房就成为他们的选择；在可预见的未来，劏房需求只会增加，不会减少。

过往，一般印象以为劏房住户多为老人长者，统计处则发现劏房的年龄层以25至44岁占最多，达38.6%，其次是45至64岁（占23.9%）；调查又发现近七成劏房户有经济活动（有工作或做生意），每月收入中位数为11,800元，有28%月入1.5万元或以上，另有14%月入至少2万元。根据这些数字，显示劏房户实际上相对年轻，收入不算太低，只是租金中位数为3800元，占去他们的收入约三分之一而已；总体看来，他们与劏房未见太突兀格格不入，特别是近四成住户表示住劏房目的为方便上班上学，只有17.4%说是经济困难所致。就这些数字，设若本港的居住、生活等形态不出现根本改变，则部分市民「乐于」住劏房的情况，也将持续下去。

还有一点值得注意，既然贪图交通方便在劏房户占高比例，现在新建公屋大多数位处新界，则他们即使获编配公屋，在工作与居住衡量下，或许有人会珍惜工作，选择放弃公屋，这样的话，劏房户的「兵员」将更充足。上述分析和观察，目的在指出一点：就是劏房在本港的特定时空，不能排除有存在现实需要和价值，因此，除非情势突然改变，否则，劏房的环境即使再不济，它成为本港居住链的一部分，仍然是挥之不去的现实。

劏房还有另一个现实，就是不少业主剥削住户，这个现实，绝不应该讴歌。但是，劏房既然已经成为不可或缺之恶，则如何使住户得到公平待遇，是需要思考和处理的问题。例如，一项针对综援劏房的调查显示，劏房户面对业主滥收电费、水费，却只能默默承受；现在电力公司每度电价格约1.1元，调查发现劏房每度电最高达2.5元，水费方面，水务署每立方米最高收费9.05元，劏房户要缴交15元。由于电费高昂，不少劏房户为节省电费，在燠热的夏天都不开冷气，劏房空间狭小，生活其间就更难受。劏房业主不准住户安装独立电表，多收的电费水费等于变相加租，若政府和电力公司研究采取措施，杜绝业主藉电费水费敛财，对劏房住户而言，就是德政。

此外，劏房间隔经常出现封堵走火通道的情况，居住其间生命安全受严重威胁，这在近年多宗劏房夺命火警中，早已暴露其风险隐患。劏房诸如此类问题，肯定还有不少。政府既然要借助劏房应对居住问题，则对个中流弊不应视而不见，宜作通盘研究，确定问题之后，跳出现行条条框框，以破格思维解决劏房面对的问题。

例如，有学者建议政府直接介入市场当二房东，以市价租入市区单位，改成合法劏房，以较低租金租予合资格家庭，学者认为此举可让在附近地区工作的劏房户，以较低租金住在原区，比政府目前在郊区增建公屋让劏房户上楼的做法，更切合劏房户需要；另外，部分劏房户被大幅加租时，因未能筹措逾万元上期和按金，唯有放弃寻觅较便宜的单位，变相被迫捱贵租，学者建议政府可设短期免息贷款，使劏房户找单位时能更灵活安排。总之，适度规范劏房，是政府应该思考的方向，包括利用大量空置工厂大厦改作受规管劏房，也应该纳入考虑之列。

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