《中国报摘》--其他报纸重要消息7月31日

**上海证券报**

--中国证券业协会日前发布《场外证券业务备案管理办法》，自9月1日起正式实施；办法指出，符合条件的券商、基金、期货公司、证券投资咨询机构、私募机构等将在更为规范的管理下、在完成适当的备案程序后开展场外证券业务。此外，还将建立场外证券业务黑名单制度。

**证券时报**

--今年上半年，券商行业整体业绩创下历史新高。截至目前，已有30家未上市券商发布了上半年财务数据，其中29家券商对去年财务数据也做了披露，其中，除瑞银证券营收增幅为98.02%之外，其他券商营业收入和净利润全部实现超100%的同比增长。

--民生银行 行长一职空缺半年之后，工商银行 副行长郑万春可能履任。多位民生银行内部人士表示，此事基本属实。

**21世纪经济报 道**

--近日，上交所相关人士、企业及部分中介机构在上海举办了一场有关战略新兴板的内部研讨会。战略新兴板的上市标准、推出路径等方面内容在此次研讨会均被提及。接近监管层人士透露，战略新兴板原则上将在证券法颁布后与注册制同步推出，预计会在明年上半年。上市标的也会优先在主板排队的公司中进行挑选。

**东方早报**

--万达电影院线股份有限公司 公告，2015年上半年营业收入同比增长40.82%，利润总额同比增长51.49%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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