港报社评：学子抗争有喜有愁，以武制暴徒惹悲忧--信报7月31日

近年，学生在政治舞台上、社会运动中愈趋积极进取，角色日重，影响力益增，这种情况在港、台亦然，且有互相推动之势；去年的台湾太阳花学运与香港的雨伞运动，正为表表者。公众对于如此「新常态」，套用《上海滩》的一句歌词，「又有喜、又有愁」是也。喜的是年轻人关心社会，追求公义，身体力行，其志可嘉；愁的是部分后生仔入世未深，经验历练尚浅，却已有「唯我是真理」的心态，听不进旁人意见，且行动激进，甚至勇武为尚，则恐累己损人，不利社稷矣。

台湾昨天传来一则教人忧伤的消息，反对高中课程纲要微调（反课纲）运动的北区高校联盟发言人林冠华，在家中疑烧炭自杀，结束了短短二十年的生命，掀起政坛的新一场风暴。

本月二十三日晚，数十名反课纲学生与民众在示威中冲进台湾教育部，占领部长室，有人毁坏公物，警方拘捕三十三人，其中包括林冠华在内。尽管林母发表录音声明，澄清儿子没有受到教育部和学校的压力、胁迫和约谈，家人亦表示他患有情绪病，不认为其轻生与反课纲有关。然而，指称林冠华担心遭起诉，甚至「以死相谏」的说法，甚嚣尘上，令这一宗不幸事件蘸上浓烈的政治斗争色彩。

反课纲运动与太阳花学运一脉相承，皆在「抗争有理、违法无罪」的观念下，走上暴力冲击之路，问题是参与的年轻学子，都有足够成熟的心智和处理危机的能力，以拿捏行动的方寸，承担行动的后果吗？

就像香港屯门法院昨天裁决「光复元朗」反水货客示威案，四名涉嫌袭警或阻差办公的男女罪成判刑，一名被告只有十四岁，已曾多次被捕，法官指其父母没有能力管束他，故判入更生中心。试问一个未成年男童，真能掌握深奥的「违法达义」理念，真可因曾经犯法受到羁押而影响一生亦丝毫无悔乎；让他参与这种所谓「勇武抗争」活动的成年人，可问心有愧。

再说近日闹得沸沸扬扬的香港大学任命副校长风波，一班学生周二晚在校委会会议途中冲击并占领会场，令事件再起惊涛；与今年五月浸大学生强闯新校长遴选面见委员会会议的形式如出一辙。这些事件可说是雨伞运动的延续，其成因与发展是关乎制度或程序被认为不公义，反对者声言被迫施展非常手段进行抗争，用港大学生会会长冯敬恩的现身说法，就是学生冲入会议室围堵校务委员，是被制度迫出来的，别无他选惟有「以武制暴」，故他拒绝为此造成混乱而道歉。

这是「违法达义」背后的振振有辞，然而社会认同、公众接受吗？天下间不公不义之事比比皆是，不完美的制度也多着，如果人人都自以为真理在握，不惜违法乱纪，实行「以武制暴」，这还成什么世界。况且香港的境况还未去到非动武激争不可的地步吧。摆事实说理，非暴力抗争，始终才是正道。

况且鼓吹「以武制暴」，只会把香港带到危险的境地。以雨伞运动为例，倡议藉「违法达义」发动占中的港大法律系副教授戴耀廷，原先设想的占领行动，是参与者在主要干道坐下来，不反抗地让警方抬走，然后承担法律责任，感召支持者，以达争取目标。可占领运动展开之后，却见武力冲击不断，流血冲突频生，到头来整个社会受累，全港市民尽是输家。

「以武制暴」绝不是无可厚非，不管为着的理想多么崇高，不论政治立场，都应提出谴责，予以抵制。歌词虽唱道︰「是喜、是愁，浪里分不清欢笑悲忧；成功、失败，浪里看不出有未有」。但在多元化社会的理性思潮里，于普遍接受温和非暴力的香江人海中，可以断言，「以武制暴」主张不但带来悲忧，还注定失败收场，更必祸患无穷。

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