券商观点：中国重视应对经济下行，加大定向调控力度--海通证券

路透北京7月31日 - 针对周四中共中央政治局会议内容， 中国海通证券宏观组姜超、顾潇啸等撰写的报告认为，展望下半年，中国经济下行压力依然较大，高度重视应对经济下行，加大定向调控力度。

下半年积极财政政策将是稳增长的主要手段，而地方债务置换的持续加码则为积极财政提供了充足的资金来源。而稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。

以下为海通证券对比了去年7月29日的政治局会议内容，评论全文如下：

一、回顾上半年：增长符合预期

14年中会议：上半年经济运行保持在合理区间，主要指标符合年度预期目标，经济运行保持平稳，改革开放活力增强，发展质量稳步提升，民生保障紮实有力。

15年中会议：上半年经济增长与预期目标相符，主要经济指标有所回升，结构调整继续推进，农业形势持续向好，发展活力有所增强。

14年GDP目标增速为7.5%，而上半年仅为7.4%，未完成目标，但政府认为其仍处于合理区间。而15年GDP目标增速为7%，上半年为7%，完成目标增速。

二、展望下半年：经济下行压力依然较大

14年中会议：国内外环境相当复杂，不稳定不确定因素依然较多，经济发展仍面临较大挑战，保持经济平稳发展需要付出更多努力。

15年中会议：经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。

14年时，强调未来不确定因素较多，经济发展面临较大挑战。而15年会议强调经济下行压力依然较大，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出，也意味着对经济下行压力更为重视。

三、下半年工作要求：加大定向调控力度，高度重视应对经济下行压力

14年中会议：会议指出，做好下半年经济工作，要准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握近期目标和长期发展的平衡点，准确把握经济社会发展和人民生活改善的结合点，坚持稳中求进工作总基调，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的基本思路，保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控，有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，加快深化改革开放，着力推动结构调整，妥善防范化解风险，不断改善民生，促进经济健康发展，努力实现全年经济社会发展预期目标。

15年中会议：主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调，高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险，大力推进改革开放，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡，调动各方面积极性，狠抓工作落实，保持经济运行在合理区间，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

与14年中相比，在政策基调上基本一致，都是讲“坚持稳中求进工作总基调，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的基本思路，保持宏观政策连续性和稳定性”，但不同之处在于14年只是“注重定向调控”，而15年则是“在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调，高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险”，说明对经济下行压力以及系统性风险高度重视，因而政策力度也将加大。

四、财政货币政策：坚持积极的财政政策不变调、稳健的货币政策要松紧适度

14年中：会议要求，要发挥好财政金融资源效力，加大对实体经济支持力度，优化财政金融资源配置，提高财经资金使用效益，积极拓宽实体经济融资渠道。

15年中：会议强调，要坚持以经济建设为中心，保持宏观政策连续性和稳定性，坚持积极的财政政策不变调，保持公共支出力度，继续减轻企业负担，引导和撬动更多民间资金增加投入。稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性，提高服务实体经济能力和水平。

14年只是笼统表述为要发挥好财政金融资源效力，加大对实体经济支持力度。而15年则首先明确坚持积极的财政政策不变调，保持公共支出力度，继续减轻企业负担，说明下半年积极财政政策将是稳增长的主要手段，而地方债务置换的持续加码则为积极财政提供了充足的资金来源。

货币政策方面，14年没有明确表述，而15年则明确稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。当前经济下行压力仍大，PPI迭创新低，要求宽松货币政策保驾护航。而6月货币增速反弹，CPI见底回升，我们预测年末CPI将升至2%左右，意味着当前2%的存款基准利率难以进一步下调，货币政策松紧两难，或难如上半年宽松。

五、三驾马车：稳定增长

14年中：要积极扩大有效投资，发挥好投资的关键作用，进一步释放民间投资潜力，着力提高投资质量和效益。要努力扩大消费需求，发挥好消费的基础作用，顺应居民消费结构升级趋势，完善消费政策，改善消费环境，不断释放消费潜力。要努力稳定对外贸易，提高对外开放水平，落实完善促进外贸发展政策，坚持积极有效利用外资，有力推动出口升级和贸易平衡发展。

15年中：采取务实有效的办法，引导消费、投资、出口稳定增长。14年对三驾马车如何发力均有详细描述，但15年仅是引导三驾马车稳定增长。

六：经济政策：从区域发展到创新驱动

14年中：要加快推进经济结构调整，培育新经济增长点和区域增长极，完善创新驱动政策环境，推进生态文明建设，落实国家新型城镇化规划。

15年中：要切实推进结构调整，加快实施创新驱动发展战略，促进大众创业、万众创新，创造良好市场环境，在优胜劣汰、竞争合作中增强企业活力。

14年的经济政策以区域发展为主，要培育区域增长极、落实新型城镇化规划。而15年的核心是加快实施创新驱动发展战略，促进大众创业、万众创新。

七：改革：重点推进国企、财税、金融等体制机制改革

14年中：会议要求，坚持把改革放在重中之重位置，坚持问题导向，围绕稳增长、调结构、惠民生、防风险，加快推进改革，激发市场内在动力和活力。要增大简政放权的含金量，加紧深化投资体制改革，尽快放开自然垄断行业的竞争性业务，加快服务业有序开放，放宽制造业准入限制，同时放管结合，加强市场监管。

15年中：要把改革作为调整结构的根本依靠，继续推进简政放权、放管结合、优化服务，重点推进国企、财税、金融等体制机制改革。

14年改革有专门一段来论述，涵盖简政放权、投资体制改革、垄断行业和服务业放开等。而15年改革只是简要在段落中提及，重点推进国企、财税、金融等体制机制改革。

八、民生：把保障就业放在突出位置

14年中：要增加民生社保等有效供给，继续改善人民生活，完善社会保障制度，促进就业创业，加强医药卫生事业。

15年中：要切实加强民生保障，把保障就业放在突出位置，高度重视做好扶贫开发工作，格外关注低收入人群、失业人员、残障人群等的基本生活保障。