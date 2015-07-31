港报社评：美储局今年加息，可一未必可再--经济日报7月31日

美国储局昨凌晨的的议息会议显示，今年内加息机会极高，惟美股美债波澜不兴，此应市场已消化年内加息的消息，并估计美国就业虽好，通胀却偏低，储局今年加息可一未必可再。

市场早料储局昨凌晨的议息会议不会宣布加息，关注点是会后声明会否透露加息风声，由于声明明示当就业市场出现「多一些」进步时，就是适合加息的时机，故市场几有共识储局今年内将加息，问题只是9月、10月还是12月而已。

吊诡的是，虽然加息或近在眼前，美国金融市场却波澜不兴，如美股道指前晚收市仍升121点，至于被视为利率风向标的美国十年国债孳息，在微升至2.32厘后，昨再跌穿2.3厘。加息临近，美股美债反应平静，应因市场已逐渐消化年内加息的消息。

其实储局主席耶伦今年内已多次大打开口牌，明言拟在今年内加息，市场早已耳熟能详，美国股市与债市亦在资金流向与加息预期中，渐摸索出平衡点，故对金融市场而言，对今年加息已有所准备。

更关键的是，市场深知耶伦盼在年内加息，目的是彰示储局在去年底停买债结束量宽后，第二阶段的退市进程启动，以加息实际行动向美国民众及国会「交功课」。惟耶伦今年象征式迈出加息第一步后，何时才迈出第二步，相信连耶伦心中亦无底。

事实上，从左右储局加息决定的两个因素，即就业与通胀来看，美国就业市场虽谈不上形势大好，如上月劳动参与率跌至逾30年新低，但起码失业率已降至5.3%的近7年低位，工资水平亦渐见增长。故从就业市场而言，储局加息条件渐趋充分。掣肘储局加息步伐的，实是通胀低企。因美国上月核心个人消费支出（PCE）增长仅1.2%，低于储局预测的1.3%至1.4%，遑论要达到2%的通胀目标。况且美国通胀受外围影响极大，因环球通缩阴霾密布，难免影响美国，尤其储局步向加息令美元续强，令美国输入通缩压力更大。故美国就业市场虽稳，但通胀恐续低企下，储局今年纵迈加息第一步，第二步却举步艰难。

正因如此，储局今年加息可能止于一次即四分一厘，再加息要待明年初，加息步伐缓慢，故对美股、美债冲击或有限。不过，本港要留意的是加息令美元滙率、利率更呈强，进一步磁吸环球资金，本港与其他新兴市场的走资压力恐更大，且本港经济亦因强美元而受压，要知所应变。

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