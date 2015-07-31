金属期市：伦铜因需求低迷而下跌，月线恐创1月以来最大跌幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美国第二季经济加速成长，因强劲的消费者支出抵销了企业设备支出不振的拖累，这意味着经济动能稳定可能带动美国联邦储备理事会(FED/美联储)更加接近于今年升息。
路透综合20家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计持平于上月，仍为50.2， 经济改善迹象微弱，缺乏内生增长动力，有待宽松政策继续发挥效应。
LME锡价本月以来累计飙升16%，受供应趋紧前景提振。最大锡出口国--印尼8月实施新规前，该国冶炼商面临出口审批的延迟。
有媒体周四报导称，中共中央政治局会议称经济下行压力较大，将加大定向调控力度。
赞比亚一位高级行业官员周四称，该国Copperbelt Energy从午夜起将对所服务矿场的供电减少30%。该国供电下调措施已经影响到了加拿大First Quantum Minerals 和Barrick Gold 当地矿场的生产活动。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/刘秀红；审校 杜明霞/张涛)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。