金属期市：伦铜因需求低迷而下跌，月线恐创1月以来最大跌幅

美国第二季经济加速成长，因强劲的消费者支出抵销了企业设备支出不振的拖累，这意味着经济动能稳定可能带动美国联邦储备理事会(FED/美联储)更加接近于今年升息。

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计持平于上月，仍为50.2， 经济改善迹象微弱，缺乏内生增长动力，有待宽松政策继续发挥效应。

LME锡价本月以来累计飙升16%，受供应趋紧前景提振。最大锡出口国--印尼8月实施新规前，该国冶炼商面临出口审批的延迟。

有媒体周四报导称，中共中央政治局会议称经济下行压力较大，将加大定向调控力度。

赞比亚一位高级行业官员周四称，该国Copperbelt Energy从午夜起将对所服务矿场的供电减少30%。该国供电下调措施已经影响到了加拿大First Quantum Minerals 和Barrick Gold 当地矿场的生产活动。(完)

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