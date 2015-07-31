国泰君安期货：中国期指净空持仓仍居高位

最近10日，沪深300股指期货合约运行中枢下降，从4,000点降至3,800点，同期沪深300期指总持仓整体有所增加。周四，沪深300期指总持仓增加1,700手，前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是18,600手、13,200手、7,500手，环比增加2,100手、700手、800手。从主力阶段运行重心、盘中基差及价差等角度来看，期指参与者情绪尚待修复。

数据显示，近期沪深300期指净空持仓维持在8,000手至14,000手之间。7月17日净空持仓开始上行，隔日增加至11,900手，7月27日为13,500手，此为7月14日以来的的最高持仓。随后净空持仓维持在12,500手附近，其间不排除与部分参与者选择套保介入有关，进而推高了净空持仓。(完)