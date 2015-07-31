国泰君安期货：中国期指净空持仓仍居高位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京7月31日 - 以下内容节选自7月31日的《期货日报》：
最近10日，沪深300股指期货合约运行中枢下降，从4,000点降至3,800点，同期沪深300期指总持仓整体有所增加。周四，沪深300期指总持仓增加1,700手，前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是18,600手、13,200手、7,500手，环比增加2,100手、700手、800手。从主力阶段运行重心、盘中基差及价差等角度来看，期指参与者情绪尚待修复。
数据显示，近期沪深300期指净空持仓维持在8,000手至14,000手之间。7月17日净空持仓开始上行，隔日增加至11,900手，7月27日为13,500手，此为7月14日以来的的最高持仓。随后净空持仓维持在12,500手附近，其间不排除与部分参与者选择套保介入有关，进而推高了净空持仓。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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