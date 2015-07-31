国泰君安期货：上海螺纹钢期货尚不具备趋势性上涨动能

以下内容节选自7月31日的《期货日报》：

近期螺纹1601合约成为新的主力合约，成功站稳10日和20日均线，呈震荡偏强格局。近期螺纹钢现货价格大幅拉涨，沪钢已经由升水现货转为跟现货基本平水。短期供应偏紧叠加雨季之后需求释放，华东现货价格大幅走强，带动期钢阶段性反弹。但全国整体成交氛围并未明显好转，钢价仍不具备趋势上涨的动力。

中钢协数据显示，2015年7月上旬，150家会员钢铁企业（按集团口径为97家），日产粗钢170.45万吨，环比减少2.62万吨，减幅1.52%；日产生铁167.76万吨，环比减少1.57万吨，减幅0.93%。据我的钢铁数据统计，上周全国高炉开工率为78.73%，较前一周小幅回升，但仍旧维持在80%以下，处于近年来低位。(完)

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