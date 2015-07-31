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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 09:26 BJT

良运期货：强势美元恐伤及铜价，沪铜振荡下跌走势难改

以下内容节选自7月31日的《期货日报》：

7月铜价出现了剧烈波动之势，月初先暴跌后暴涨，然而最终依旧回吐了所有涨幅收低。从近期的情况观察可知，支撑沪铜上涨的因素大多是技术面上的超跌反弹要求。基本面方面则大多是对铜价非常不利的。40000元/吨是沪铜非常重要的一个心理关口，在这一关口再度被突破之后，笔者判断，沪铜价格有可能在8—10月出现加速下跌的走势。

中国需求的放缓，是铜价面临的最大问题。综合20家分析机构预估的中值显示，7月我国制造业PMI可能为50.2%。尽管今年积极的财政政策和定向宽松的货币政策双管齐下，短短7个月内我国央行三降息两降准，基准利率降低75个基点、存准率降低150个基点，但制造业仍未有明显起色。这势必令反映中国景气程度的“铜博士”遭受重击。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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