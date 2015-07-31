良运期货：强势美元恐伤及铜价，沪铜振荡下跌走势难改

7月铜价出现了剧烈波动之势，月初先暴跌后暴涨，然而最终依旧回吐了所有涨幅收低。从近期的情况观察可知，支撑沪铜上涨的因素大多是技术面上的超跌反弹要求。基本面方面则大多是对铜价非常不利的。40000元/吨是沪铜非常重要的一个心理关口，在这一关口再度被突破之后，笔者判断，沪铜价格有可能在8—10月出现加速下跌的走势。