良运期货：强势美元恐伤及铜价，沪铜振荡下跌走势难改

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月31日的《期货日报》：
7月铜价出现了剧烈波动之势，月初先暴跌后暴涨，然而最终依旧回吐了所有涨幅收低。从近期的情况观察可知，支撑沪铜上涨的因素大多是技术面上的超跌反弹要求。基本面方面则大多是对铜价非常不利的。40000元/吨是沪铜非常重要的一个心理关口，在这一关口再度被突破之后，笔者判断，沪铜价格有可能在8—10月出现加速下跌的走势。
中国需求的放缓，是铜价面临的最大问题。综合20家分析机构预估的中值显示，7月我国制造业PMI可能为50.2%。尽管今年积极的财政政策和定向宽松的货币政策双管齐下，短短7个月内我国央行三降息两降准，基准利率降低75个基点、存准率降低150个基点，但制造业仍未有明显起色。这势必令反映中国景气程度的“铜博士”遭受重击。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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