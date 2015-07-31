芝加哥期市：美国大豆期货持稳，但周线恐连续第四周下滑

小麦周四跌至五周低位每蒲式耳4.93-1/4美元。

美国农业部周四上午表示，最近一周旧作出口销售累计416,700吨，超过100,000至200,000的预估区间。

美国下月中西部地区天气的不确定性支撑大豆。大豆收成基本在8月就会确定。

北达科他州及临近几个州的年度田间巡查结果显示，春小麦收成预估为每英亩为49.9蒲式耳，创巡查团最高预估。