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货币新闻 | 2015年 7月 31日 星期五 09:37 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货持稳，但周线恐连续第四周下滑

玉米合约周四触及五周低点每蒲式耳3.75-3/4美元。

9月小麦合约 本周跌逾2.5%，连续第四周下跌。

小麦周四跌至五周低位每蒲式耳4.93-1/4美元。

美国农业部周四上午表示，最近一周旧作出口销售累计416,700吨，超过100,000至200,000的预估区间。

美国下月中西部地区天气的不确定性支撑大豆。大豆收成基本在8月就会确定。

北达科他州及临近几个州的年度田间巡查结果显示，春小麦收成预估为每英亩为49.9蒲式耳，创巡查团最高预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 497.75 1.25 +0.25% +0.30% 546.28 30

CBOT玉米 384.75 1.00 +0.26% +1.72% 413.13 31

CBOT大豆 950.50 0.50 +0.05% +0.77% 988.73 46

CBOT稻米 $11.44 $0.00 +0.00% +2.10% $10.80 80

美国原油 $48.52 $0.00 +0.00% -0.55% $53.32 33

汇率

欧元/美元 $1.094 $0.001 +0.11% -0.37%

美元/澳元 0.730 0.001 +0.07% +0.05%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)

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