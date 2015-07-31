宝城期货：偏空氛围笼罩，沪胶维持低迷

以下内容节选自7月31日的《期货日报》：

在宏观环境不佳，以及产业链下游市场需求不济的困扰下，本周初沪胶主力1601合约虽未延续上周五跌势，出现空头回补获利了结的现象，但多头发起反攻亦是心有余而力不足。沪胶期价在13,000元/吨一线明显受到压制，只能维持窄幅整理姿态。预计未来沪胶市场在偏空氛围之下，维持低迷状态的可能性依然较大。

近期沪胶走势偏弱主要是受到内外宏观环境影响。可以看到，国内经济数据表现不佳对胶价形成明显的拖累效应。上周五中国7月财新制造业PMI初值48.2，创15个月以来新低，且为连续第五个月低于50荣枯线。此外，上半年全国社会用电量同比增长1.3%，创1980年以来的最低增速，发电量及发电平均利用小时数均在下降，电力相对过剩。制造业及社会用电量数据也持续偏软，显示中国经济仍面临较大下行压力，仍需更多政策保证经济增长。而实体企业的持续疲软，令市场担忧中国对大宗商品需求增速将继续放缓，大宗商品延续弱势。(完)

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