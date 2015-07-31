鲁证期货：大连鸡蛋期货近月合约仍有抬升空间

以下内容节选自7月31日的《期货日报》：

进入7月，大连鸡蛋期货主力合约一路飙升，从月初最低3843元/500千克已涨至4470元/500千克，涨幅16.3%。鸡蛋期货价格上涨主要受现货市场带动，预计后期仍有一定涨幅。

目前鸡蛋现货受天气、节假日影响，以及生猪价格带动，未来仍有一定上涨空间，而现货上涨会刺激期货继续走高，尤其是对现货敏感的近月合约。预计短期鸡蛋期市仍会延续近强远弱格局。(完)

详情请点选链接：here