鲁证期货：大连鸡蛋期货近月合约仍有抬升空间

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月31日的《期货日报》：
进入7月，大连鸡蛋期货主力合约一路飙升，从月初最低3843元/500千克已涨至4470元/500千克，涨幅16.3%。鸡蛋期货价格上涨主要受现货市场带动，预计后期仍有一定涨幅。
目前鸡蛋现货受天气、节假日影响，以及生猪价格带动，未来仍有一定上涨空间，而现货上涨会刺激期货继续走高，尤其是对现货敏感的近月合约。预计短期鸡蛋期市仍会延续近强远弱格局。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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