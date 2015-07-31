离岸人民币：康师傅落实发行10亿元三年期点心债，息率4.375%

《汇市简讯》美元兑日圆回落，但后市仍看俏
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透香港7月31日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周五公布，落实发行10亿元人民币三年期点心债，息率4.375%。
路透此前报导，该笔债券初始指导息率为4.7%。
康师傅在联交所一份声明中称，票据发行价为本金额的99.656%，于2018年8月6日到期，每年支付一次利息，将于新加坡交所上市。预期票据会获标准普尔给予BBB+评级。
德意志银行 为票据发行的独家全球协调人，并与野村担任联席账薄管理人。
该公司并称，是次发行所得款项将用于若干现有债务的再融资及作其他一般公司用途。
香港时间9:39，康师傅控股升0.27%，报15.12港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透台北5月9日 - 台湾期货交易所周二表示，将于本月15日推出盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数及标准普尔500指数期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。