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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 09:44 BJT

离岸人民币：康师傅落实发行10亿元三年期点心债，息率4.375%

路透香港7月31日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周五公布，落实发行10亿元人民币三年期点心债，息率4.375%。

路透此前报导，该笔债券初始指导息率为4.7%。

康师傅在联交所一份声明中称，票据发行价为本金额的99.656%，于2018年8月6日到期，每年支付一次利息，将于新加坡交所上市。预期票据会获标准普尔给予BBB+评级。

德意志银行 为票据发行的独家全球协调人，并与野村担任联席账薄管理人。

该公司并称，是次发行所得款项将用于若干现有债务的再融资及作其他一般公司用途。

香港时间9:39，康师傅控股升0.27%，报15.12港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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