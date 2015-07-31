券商观点：中国对经济更趋谨慎，更重视防风险且将保持积极政策--中信建投

路透北京7月31日 - 针对周四中共中央政治局会议内容， 中国中信建投宏观债券研究组黄文涛、王洋等撰写的报告认为，尽管近期宏观经济和金融数据有所改善，但中央对于经济反而更趋谨慎，股灾后对于防风险提到与稳增长同样重要的高度，政策落脚到实体经济和企业。

政策选择方面，会议明确政策不变调，仍将保持积极。预计财政政策可能会出台增加赤字和第三批1万亿元的地方置换债券。预计货币政策朝着松的方向运行，三季度仍有望再度整体降准。

以下为中信建投证券对比了今年4月30日的政治局会议内容，评论全文如下：

比较4月30日和7月30日两次研究经济形势和经济工作的政治局会议的异同，尽管近期宏观经济和金融数据有所改善，但可以发现中央对于经济反而更趋谨慎，股灾之后对于防风险更提到更高高度。

1、对经济形势的判断更加客观和谨慎。

4月30日会议指出“经济结构战略性调整逐步深化，需求结构、生产结构、企业组织结构、产品结构、商业模式发生幅度较大的调整，一些新的增长点破茧而出”，而7月30日会议则认为“经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出”。对于经济新动力的判断明显弱化。

2、经济工作的要求：防风险提到和稳增长同样高度，政策落脚到实体经济和企业。

7月会议指出“既要保7持战略定力，持之以恒推动经济结构战略性调整；又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险”。危机应对和风险管控是首度提及，应是和股灾有关。

7月会议仍然“坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调”，但在“高度重视应对经济下行压力”之外，增加了“高度重视防范和化解系统性风险”，从一个高度到两个高度，由此可以理解救市政策力度空前的原因所在。

7月会议强调“把发展实体经济和培育有核心竞争力的优秀企业作为制定和实施经济政策的出发点”。“加快转变作风，更加注重按“三严三实”要求做好经济工作，精准分析和深入判断经济发展趋向、基本特征和各方面影响，提高政策质量和可操作性”。宏观政策微观化，通过政治工作提高经济政策在操作层面的执行力和可行性。

3、政策选择：明确政策不变调，仍将保持积极。

7月会议强调“保持宏观政策连续性和稳定性”，“坚持积极的财政政策不变调，保持公共支出力度”，较4月会议增加了“继续减轻企业负担，引导和撬动更多民间资金增加投入”的措辞。这意味着PPP模式将得到更大力度推广。

7月会议强调“稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性，提高服务实体经济能力和水平”。不再是4月会议仅仅是“疏通货币政策向实体经济的传导渠道”。“松紧适度”的表述在去年经济工作会议提出，实际表明货币政策朝着松的方向运行。

7月会议对于投资、消费、房地产等具体层面的政策表述明显宽泛化，强调改革。对消费的表述明显弱化，对房地产政策和化解产能过剩没有提及。增加了“切实加强民生保障，把保障就业放在突出位置”的表述，而4月会议则是“就业形势稳定”的措辞。显然，中央对于经济、就业、风险的判断都更趋谨慎。

根据此前已经披露的信息，财政政策方面，可能会出台增加赤字和第三批1万亿元的地方置换债券，前者可以增加公共支出力度，并四两拨千斤，调动社会资本，后者有助于缓释地方债务风险，降低融资平台负债率，平台增加融资继续发挥稳增长的作用。

货币政策方面，由于基准利率已在历史地位，降息空间收缩显而易见，但我们之前指出社会融资成本较高，仍有下行空间，可以通过数量工具配合来实现。同时，降准具有中期持续使用的政策空间，随着信用扩张和政府债券发行，三季度仍有望再度整体降准。央行不会纵容由于稳增长和宽财政而导致的利率提升。