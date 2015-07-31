中国票据市场：转贴利率下行，月末额度宽松银行收票力度略加大

路透上海7月31日 - 中国票据市场转贴利率本周下行，国有银行承兑足月(六个月)票据最低成交跌至3.50%附近。交易员称，或因信贷投放不足，月末临近各行票据额度仍较为宽裕，大行在电票市场上有一定买入；不过因资金价格较平稳，票据利率下探动力有限。

“昨天(7月30日)听说足月票有最低在3.50%出头的，但感觉这么低一个还是有点难成交，实际点位应该在3.55%-3.60%之间吧；电票相对活跃，一年期在3.75%-3.80%之间，”上海一银行交易员称。

他表示，7月末银行票据额度总体充裕，除了此前几月较为明显以收票冲规模的国有大行，股份行额度亦松。只是感到市场上的收票力度一般，且剩余额度较多的银行转向开拓票据代持而非直接收票，表明其持有长期资产的意愿不太强烈。

上述交易员并称，考虑到基本面未脱弱势，银行信贷投放仍显乏力、不良风险继续高企，票据作为低风险资产，在各行配置中仍获偏好；不过价格上，若无货币政策进一步放松等明显的外部利好，票据利率再下探的动力有限。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价