全球农业：美国大豆出口销售料在第四季反弹--邦吉执行长

路透7月30日 - 全球最大油籽加工商邦吉(Bunge Ltd) 执行长Soren Schroder周四表示，美国出口商无需担心今秋新作大豆销售会创六年来最差开局，因主要进口国中国第四季购买将增长。

中国近几个月的南美大豆进口量打破纪录，但中国大豆压榨利润虽有波动但仍正面，因此进口商需求应保持强劲。

“中国三个月创纪录进口规模，意味着他们的库存比较充足，因此不急于购买远期大豆，”他在接受路透访问时表示。

“但我认为到10月、11月和12月的时候，中国就会在市场中活跃起来。”

今年下半年中国大豆压榨利润料在每吨15美元左右，低于上半年的约30美元，但去年仅能实现盈亏平衡甚至利润为负。

截至上周四，美国新作大豆出口销售规模比去年同期低50%，主要由于巴西和阿根廷丰收后全球供应充裕。

出口销售低迷打压芝加哥期货交易所(CBOT)新作大豆合约。

巴西和阿根廷出口大豆带来的竞争可能抑制季初美国出口，美国大豆通常在9月末流入全球市场。但Schroder表示，美国出口应很快反弹，2015年9月/2016年8月年度的出口量预计仅略低于2014/2015年度。(完) (编译 李爽 审校 张荻)