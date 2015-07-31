全球贸易：日本财务大臣称TPP不是讨论汇率问题的场所

《汇市简讯》美元兑日圆回落，但后市仍看俏
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透东京7月31日 - 针对在太平洋自由贸易谈判中设立一个论坛以阻止某些国家操纵汇率的呼声，日本财务大臣麻生太郎周五表示并不赞同。
澳洲贸易部长本周稍早的时候称，《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)相关国家正在考虑美国的一项提议，成立一个财长论坛来讨论汇率问题。
麻生太郎在内阁会议后的新闻发布会上表示：“我们认为(TPP)基本上不是一个讨论汇率问题的场所，汇率问题一直完全由国际货币基金组织(IMF)、G7和G20负责。”
麻生太郎还说：“即使日本和美国在这方面更进一步，其他国家也未必支持这样做。我们没有听到这方面的任何具体进展，我们也不承认现在正在讨论汇率政策。”
在参加本周在夏威夷召开的TPP会谈时，日本经济财政大臣甘利明称，汇率问题不应当拿到自由贸易谈判中来讨论。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透台北5月9日 - 台湾期货交易所周二表示，将于本月15日推出盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数及标准普尔500指数期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。