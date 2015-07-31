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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 11:12 BJT

全球贸易：日本财务大臣称TPP不是讨论汇率问题的场所

路透东京7月31日 - 针对在太平洋自由贸易谈判中设立一个论坛以阻止某些国家操纵汇率的呼声，日本财务大臣麻生太郎周五表示并不赞同。

澳洲贸易部长本周稍早的时候称，《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)相关国家正在考虑美国的一项提议，成立一个财长论坛来讨论汇率问题。

麻生太郎在内阁会议后的新闻发布会上表示：“我们认为(TPP)基本上不是一个讨论汇率问题的场所，汇率问题一直完全由国际货币基金组织(IMF)、G7和G20负责。”

麻生太郎还说：“即使日本和美国在这方面更进一步，其他国家也未必支持这样做。我们没有听到这方面的任何具体进展，我们也不承认现在正在讨论汇率政策。”

在参加本周在夏威夷召开的TPP会谈时，日本经济财政大臣甘利明称，汇率问题不应当拿到自由贸易谈判中来讨论。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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