香港个股：味千伙拍内地私募公司投资百度外卖，早盘冲高逾6%后回落

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月31日 - 于中国和香港经营快速休闲连锁餐厅的味千（中国）控股有限公司 公布计划伙拍内地私募公司投资于百度 的百度外卖后，其股份周五早盘一度冲高逾6%后回落。
味千在联交所的声明称，旗下Ajisen Investments与私募公司Hina及其子公司Hanking成立合伙企业，以参与百度外卖之投资，合伙企业之出资总额预期为7,000万美元，味千一方占6,000万美元。
公司表示，“董事会预期有关投资将带来潜在之预期回报，且预期促进本集团与百度外卖日后合作。”
百度外卖为由百度经营之在线平台，方便用户从选定的餐厅在线订购食品及饮料，其网络覆盖中国约90个主要城市，并专注于中高端白领员工及住宅市场。
味千今早一度冲高逾6%后回落。香港时间09:59，该股升1.46%，报3.48港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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