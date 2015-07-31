《汇市简讯》美元兑日圆持稳，期权到期或起作用？

《汇市简讯》美元兑日圆回落，但后市仍看俏
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
0146GMT * 美元兑日圆持稳，之前从124.29跌至123.93 * 日本出口商和期权交易商卖盘及多头平仓令美元兑日圆承压 * 美国投资者向下挂有买单，日本信托类银行在低点有买单 * 持稳局面可能保持到伦敦开市以后 * 期权到期可能限制美元波动，在124.00-15有8.4亿美元期权到期， 123.50-70有9.48亿美元到期 * 123.50-60及上方仍有卖压 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透台北5月9日 - 台湾期货交易所周二表示，将于本月15日推出盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数及标准普尔500指数期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。