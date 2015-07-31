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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 10:10 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆持稳，期权到期或起作用？

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    * 美元兑日圆持稳，之前从124.29跌至123.93
    * 日本出口商和期权交易商卖盘及多头平仓令美元兑日圆承压
    * 美国投资者向下挂有买单，日本信托类银行在低点有买单
    * 持稳局面可能保持到伦敦开市以后
    * 期权到期可能限制美元波动，在124.00-15有8.4亿美元期权到期，
123.50-70有9.48亿美元到期
    * 123.50-60及上方仍有卖压
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)
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