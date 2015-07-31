日本股市：日经指数早盘持平，等待更多蓝筹股业绩并观望中国形势

夏普 和本田汽车 等公司将于盘后公布业绩。

“这将是财报季的第二个高峰，投资者希望看到业绩后再采取行动，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

他表示，鉴于中国股市仍保持动荡，投资者静候周六的中国官方制造业及服务业PMI数据，期望从中找寻更多线索，来评估中国经济健康状况及对日本出口商可能带来的影响。

“中国政府往往会在周末宣布抑制市场下滑的举措，所以市场对此也颇为关注，”他表示。

富士胶片(富士软片,Fujifilm) 跳升6%，此前该公司宣布将回购6.4%的流通股，价值1,000亿日圆。

出口类股持稳，丰田汽车 涨0.9%，日产汽车 涨0.6%。