日本股市：日经指数早盘持平，等待更多蓝筹股业绩并观望中国形势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
夏普 和本田汽车 等公司将于盘后公布业绩。
“这将是财报季的第二个高峰，投资者希望看到业绩后再采取行动，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。
他表示，鉴于中国股市仍保持动荡，投资者静候周六的中国官方制造业及服务业PMI数据，期望从中找寻更多线索，来评估中国经济健康状况及对日本出口商可能带来的影响。
“中国政府往往会在周末宣布抑制市场下滑的举措，所以市场对此也颇为关注，”他表示。
富士胶片(富士软片,Fujifilm) 跳升6%，此前该公司宣布将回购6.4%的流通股，价值1,000亿日圆。
出口类股持稳，丰田汽车 涨0.9%，日产汽车 涨0.6%。
东证股价指数 涨0.5%至1,655.60点；JPX-日经400指数 涨0.5%至14,926.40点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。