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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 10:22 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑短期走势震荡，偏向下跌

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* 欧元兑英镑开盘跌0.5%，后略微反弹

* 面对全球不确定性因素，英国消费者信心回落

* 海外市场下跌令动能研究触顶，5、10和20日移动均线相互交织

* 表现不一的信号表明后市走势震荡，周线和月线走势图偏向下行

* 纽约盘低点0.6982和伦敦高点0.7034分别为首道支撑位/阻力位

(完)

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