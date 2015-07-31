《焦点》中国股市重挫，美股投资者可大胆买进能源与材料类股

下游行业中，炼油商Valero 过去三周已累计下跌8%，其中周四在公布业绩后下挫跌近3%。其股价目前接近每股63美元，而分析师的目标价中值为75美元，StarMine评估的内在估值则为91.93美元。

**大宗商品抛售过度**

期铜 本周稍早触及2009年7月以来最低，而且美国原油期货 跌至3月触及六年低位以来的最低水平。

最大的美国上市铜矿企业--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 今年以来股价已累计下跌50%，周一触及2009年1月以来的最低点11.16美元。据StarMine的数据，如果按照周四每股12美元的水平计算，该股要上涨67%才能符合其20.07美元的内在价值。

Paulsen建议客户买入能源、材料及工业类股票，并且更广泛地投资依赖大宗商品的加拿大及澳洲市场。