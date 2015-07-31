《焦点》中国股市重挫，美股投资者可大胆买进能源与材料类股

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
下游行业中，炼油商Valero 过去三周已累计下跌8%，其中周四在公布业绩后下挫跌近3%。其股价目前接近每股63美元，而分析师的目标价中值为75美元，StarMine评估的内在估值则为91.93美元。
**大宗商品抛售过度**
期铜 本周稍早触及2009年7月以来最低，而且美国原油期货 跌至3月触及六年低位以来的最低水平。
最大的美国上市铜矿企业--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 今年以来股价已累计下跌50%，周一触及2009年1月以来的最低点11.16美元。据StarMine的数据，如果按照周四每股12美元的水平计算，该股要上涨67%才能符合其20.07美元的内在价值。
Paulsen建议客户买入能源、材料及工业类股票，并且更广泛地投资依赖大宗商品的加拿大及澳洲市场。
能源产业相对强弱指标(RSI)本周稍早降至21.4，为九个多月以来最低。该指标低于30，通常被认为是超卖信号。(完) (编译 郑茵/王颖/刘秀红；审校 李爽/王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。