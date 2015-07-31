星股业绩：华侨银行季度获利创纪录高点，大华银行净利下降

* 华侨银行第二季净利优于预期，达到创纪录的10.5亿坡元

* 大华银行净利降至7.62亿坡元，市场预期为8.19亿

* 大华银行贷款增长慢于同业

路透新加坡7月31日 - 新加坡第二大银行--华侨银行 季度净利超过市场预期，增至纪录最高水平。但规模较小的同业--大华银行 净利则出现下降。

新加坡经济第二季萎缩，私人房屋价格连续第七个季度下跌，令分析师担心银行业前景。

新加坡最大银行--星展银行 上周警告称下半年存在一些不确定性，但华侨银行显得比较乐观。

“我们对于关键市场的基本前景的看法仍然正面，”华侨银行的执行长Samuel Tsien在声明中表示。

华侨银行截至6月的第二季净利为10.5亿坡元(7.4亿美元)，比上年同期增长14%，比路透调查的七名分析师的平均预估高出8%。

最近收购一家香港银行，帮助其贷款上升18%，而星展银行与大华银行则分别是增长9%和4.8%。

因交易收入下降，大华银行净利减少5.7%至7.62亿坡元，低于路透调查的五位分析师平均预期的8.19亿坡元。

上周星展银行公布第二季净利增长15%，高于预期，得益于较高的利差。(完)