台湾汇市：台币早盘实质交投走贬，因国际美元续强及外资汇出力道增温

路透台北7月31日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易走贬。交易员表示，由于美国第二季GDP持续增长支撑国际美元续强，及盘初外资汇出力道增温，令台币早盘实质交投随亚币趋弱，但月底出口商抛汇卖需仍待消化，早盘台币实质交投暂在31.55附近偏弱整理。

他们指出，随着国际美元走势持坚，今日海外NDF一周及一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显扩大，显示海外法人预期台币将随亚币走弱，加以盘初外资汇出量能也略见扩大，台币早盘实质交投贬破31.55，惟出口商在31.55附近的抛汇意愿高，稍有收敛台币实质交投贬幅。

“ 出口商抛汇卖需会消化完，外资汇出量这么大。”一位大型公营行库交易员说。

当地时间10:05，台北外汇成交量为2.38亿美元，上日同时段则为1.40亿美元，交易员认为，早盘交投较显热络，主要消化盘初外资买汇力道及出口商在31.55左右抛汇卖需涌现，令台币实质交投暂持在31.55攻防。

当地时间10:28，台湾加权指数 走跌0.37%报8,620.15点；至于韩元兑美元 暂报1,168.40，上日则收报1,168.4。

台币早盘实质交易区间落在31.507-31.552；上日交易区间在31.410-31.490。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；一个月美元/台币远汇 暂报31.590/31.610，上日收在31.570。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.500-31.600

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