台湾债市：10年公债殖利率早盘创逾两年盘中新低，因GDP不如预期

路透台北7月31日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周五早盘创逾两年盘中新低；交易员指出，因稍早公布今年第二季经济成长率仅0.64%远逊预期，带动债市多头趁机强攻，殖利率急挫直下。

大型公股银行主管表示，早盘台债主流券殖利率挫低，主要是反应第二季GDP成长不如预期，引爆多方进场追价，加上股市又陷入整理，在多头集结之下，目前市场氛围仍偏多，料10年券殖利率有机会再走低。

〞好烂的数字啊，都是GDP的关系啦，殖利率大跳水。〞一位证券商交易说。

他表示，因第二季GDP成长率明显弱于预期，吸引交易盘疯狂抢进，10年券殖利率率先大跳水，带动五年券殖利率跟着走跌。

不过，另位大型金融机构交易员则说，早盘趁势抢进主流券后，随着殖利率修正即获利了结出场。

今天10年券殖利率盘中最低跌至1.4430%，创逾两年盘中新低，此前低为2013年7月24日盘中低位为1.4180%。

而五年公债104/9 殖利率早盘最低跌至0.9225%，创26个月盘中新低，前低为2013年5月22日的0.9220%。

主计总处盘前公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。分析师认为今年全年保3%料无望。

本地时间上午10:48时，台股加权指数 下跌0.14%，报8,643.38点。

美国公债价格周四表现不一，收益率曲线趋平，此前美国公布了强劲的经济成长数据，带动较长期公债上涨，短债价格则保持稳定，因对美国9月升息的预期增强。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.91-0.96%；10年券104/5殖利率则在1.430-1.470%。

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