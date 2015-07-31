券商观点：中国经济定调战略定力，防风险重实体宽财政稳货币--方正证券

路透北京7月31日 - 针对周四中共中央政治局会议内容，中国方正证券首席宏观分析师郭磊撰写报告认为，政治局会议定调为战略定力，将发展实体经济提升到了政策出发点的高度。并提出结构调整、防风险两大任务，说明股灾让政策对于未来更为谨慎。

郭磊表示，财政和货币政策的大基调保持了延续，更寄希望于财政发力，更希望于货币政策服务于实体，可以简单理解为宽财政稳货币。

以下为方正证券对政治局会议内容的评论全文：

7月30日，年中政治局会议召开。关于本次会议精神我们简要提示几点：

1）政治局会议之前的党外人士座谈会先行确定了“战略定力”四个字的核心定调。在政治局会议之前例行召开的党外人士座谈会上，习总书记两处强调要保持“战略定力”，整体上为政治局会议完成了一个定调。

2）政治局会议再次强调我们所处经济阶段的整体性特征（三期叠加+新常态），并由此引申出两大任务：结构调整、防风险。会议指出，我国经济正处于“三期叠加”的特定阶段，经济发展步入新常态。既要保持战略定力，持之以恒推动经济结构战略性调整；又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险。

7月30日政治局会议5次出现“风险”一词，430政治局会议仅出现2次，在“股灾”一度引发系统性风险之后之后出现政策警惕，不难理解。这似乎在验证我们之前的判断：股灾会让政策对于未来更为谨慎。

3）政治局会议延续习总书记近期讲话精神，再次强调发展实体经济，并提升到了政策出发点的高度。7月17日习总书记在与吉林职工座谈时指出“实体经济一定要抓上去”；同期官媒刊文“实干才能梦想成真”，再次学习习总书记所说的“不要养成投机取巧等错误观念”。而本次会议延续这一精神，会议指出“把发展实体经济和培育有核心竞争力的优秀企业作为制定和实施经济政策的出发点”。

4）财政和货币政策的大基调保持了延续，但在导向上是更寄希望于财政发力，更希望于货币政策服务于实体，可以简单理解为宽财政稳货币。会议指出，保持宏观政策连续性和稳定性，坚持积极的财政政策不变调，保持公共支出力度，继续减轻企业负担，引导和撬动更多民间资金增加投入。关于货币政策，会议延续“稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性”，同时强调“提高服务实体经济能力和水平”。