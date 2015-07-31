澳新汇市：澳元月线或大幅收低，新西兰元下滑

市场将细细咀嚼央行的政策声明，了解其对国内经济的评估情况。

“声明有可能更加正面，这可为澳洲央行争取时间继续按兵不动，”澳洲国民银行(NAB)资深经济分析师David de Garis说。

市场还将关注央行是否会继续采用澳元有必要贬值的评论。

“我认为他们会坚守立场，因为他们不希望澳元上涨，”De Garis说。

澳元关键支撑位在0.7250美元，随后是0.7204和0.7184，这些均为重要的费波纳奇回档位。

澳元/欧元 本周表现更胜一筹，连涨三日来到1.4986澳元。欧元兑澳元周二曾触及今年高点1.5254澳元，不过本周以来已跌0.6%。

新西兰元/美元 跌至0.6575美元，之前一项调查显示，企业信心处于六年低点，这种情况下央行进一步降息的可能升高。

短期新西兰元支撑位在0.6550美元附近，阻力位为0.6670。新西兰元7月以来跌2.8%，为连续第三个月下滑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 全部现汇报价

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价