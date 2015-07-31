《路透晚报》--7月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下行压力依然较大，将加大定向调控力度--政治局会议

中国中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。

--中国经济：逾万亿专项金融债将分批发行，配套优惠政策撬动基建投资

为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，对城市管廊设施进行大规模改造为首选。数年后，各大城市“落雨便看海”的窘境有望改变。而撬动这些项目的资金来源，将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。

--中国经济：下半年西部再新开工一批交通、水利等重点工程--发改委

中国国家发展和改革委员会周五称，下关年深入推进区域发展总体战略，在西部地区再新开工一批交通、水利、能源等重点工程；并坚决守住区域性风险底线，进一步完善社会保障体系，实现应保尽保，确保经济风险不转化为社会风险。

--中国政策：排污权出让收入管理暂行办法发布，收入全额上缴地方国库

为了规范排污权出让收入管理，建立健全环境资源有偿使用制度，中国继续向环境污染开战。财政部周五发布排污权出让收入管理暂行办法，明确排污权出让收入属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方财政预算管理。排污权有效期原则上为五年。

--中国反腐：环保部原副部长张力军涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站周四称，环境保护部原副部长、党组成员张力军涉嫌严重违纪违法接受组织调查。张力军已在2013年到退休年龄时卸任。

--中国反腐：云南省委原副书记仇和、南京市委原书记杨卫泽被“双开”，已立案调查

中国中共中央纪律检查委员会周五宣布，对云南省委原副书记仇和、南京市委原书记杨卫泽严重违纪问题进行立案审查，并给予开除党籍、开除公职处分。两人均为第十八届中央候补委员。

--《焦点》中国经济“保七”压力大，股灾及潜在金融风险引高层不安

中国最新召开的政治局年中会议和以往更偏政治的看点不同，对经济下行压力加大和金融风险上升的忧虑明显加重，这与近期多部委官员对经济“缓中趋稳、稳中向好”的乐观表述形成反差。

【金融】

--《台湾金融市场一周展望》景气如秋风萧瑟，股、汇市愁苦以对

台湾经济乌云罩顶，多位电子业高层对下半年发表保守看法，旺季不旺已成定局。不过股市是先行指标，1,500点的波段修正大致反映对基本面的预期，8月料展开跌深反弹行情。

【固定收益】

--中国债市动态：止盈盘致现券收益率反弹IRS亦小涨，国债期货跌幅明显

中国银行间债市周五早盘现券收益率及利率互换(IRS)均小幅上行。交易人士表示，股市走弱以来现券收益率已累积一定跌幅，部分机构止盈盘带动收益率略反弹，国债期货早盘亦跌幅明显。

--中国货币市场：主要回购利率窄幅波动，资金面平稳跨月预期仍乐观

中国银行间市场周五早盘主要回购利率窄幅波动，隔夜延续微涨势头，七天品种则略下行。交易员表示，市场供给宽松依旧，本月最后一个交易日料将平稳度过；展望下月初，流动性暂无明显收紧或放松的动力，资金价格可能还将窄幅波动。

--中国新债：上海市下周四将招标发行总额480.8亿元一般和专项地方债

中国上海市财政局周四公告，将于下周四(8月6日)招标发行总额480.8亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模386.8亿元，专项债94亿元。

--中国新债：上海市定向发行161.2亿元地方债，利率较下限上浮8%-10%

中国上海市财政局周四公告，当日采用定向承销方式发行了总额为161.2亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券89.2亿元，专项债券72亿元。

--中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿元三期债，期限1/3/5年

中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(8月5日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。

--中国票据市场：转贴利率下行，月末额度宽松银行收票力度略加大

中国票据市场转贴利率本周下行，国有银行承兑足月(六个月)票据最低成交跌至3.50%附近。交易员称，或因信贷投放不足，月末临近各行票据额度仍较为宽裕，大行在电票市场上有一定买入；不过因资金价格较平稳，票据利率下探动力有限。

【外汇】

--中国汇市：人民币微收跌窄幅波动依旧，套利夹杂倒量致成交放大

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五随中间价微收贬至近两周 低位，波动依旧非常狭窄。交易员称，购汇需求上升叠加倒量刷排名因素，令今日成交量明 显放大；但因大行结汇维稳，人民币贬值预期多体现于衍生品和离岸市场。

--中国外汇：境外投资者用于特定品种期货交易资金不占用银行短期外债指标

中国国家外汇管理局周五发布通知，明确境外投资者可以外汇或人民币形式汇入资金从事境内特定品种期货交易，用于期货交易资金不占用银行短期外债指标，便利相关资金运用。

--离岸人民币：康师傅落实发行10亿元三年期点心债，息率4.375%

中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股周五公布，落实发行10亿元人民币三年期点心债，息率4.375%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收跌1.1%，权重股走势低迷大盘反弹乏力

中国股市沪综指周五缩量收跌1.1%。分析师指出，沪综指今日小幅低开，盘中反复拉锯震荡，多空围绕3,700点展开争夺，虽然部分题材板块交投活跃一度拉动股指翻红，但石油、券商等权重板块走势低迷拖累大盘尾盘再度跳水，依靠银行股全力护盘才避免暴跌再现，预计短线股指仍处于偏弱势整理格局。

--中国证券：证监会要求香港中资券商上报做空A股的详情--消息

三位在香港开展业务的不同中资券商人士表示，他们陆续于上周开始收到中国证监会相关部门的来电，要求提供沪港通及QFII、RQFII股指期货卖空单的详情，以检查是否存在违规持有“净空单”的情况。

--中国证券：证监会称注册制改革循序渐进，应急管理措施不影响市场化方向

中国证监会新闻发言人张晓军周五指出，前期为稳定市场而采取的一些应急管理措施具有短期性质，但市场化改革的发展方向没有变，也不会变。另外，注册制改革需要循序渐进，稳步实施。

--中国证券：证监会正核查程序化交易，24个账户三个月内不能交易

股市程序化交易正被中国监管层视为需密切关注的做空力量。中国证监会周五早间表示，正对具程序化交易特征的机构和个人进行核查，沪深证券所对24个账号限制交易。稍后，上海证交所和深圳证交所披露这24个账户的处理决定，这些账户都被限制交易三个月。

--中国基金：南方等三基金公司今各发一只基金，疑似为国家队救市定制

在中国两大基金公司华夏和嘉实稍早一天各募集逾400亿元人民币的混合型基金后，南方基金、易方达基金和招商基金周五亦将各发行一只混合型基金，发行期仅一天，市场猜测这些基金系为国家队入场救市而定制。

--中国证券：沪深证交所两融余额周四减12.5亿，至约1.37万亿元

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日走势震荡。周三大盘缩量反弹后，周四再度收跌，当日沪深证交所融资融券余额净减12.5亿元人民币至约1.37万亿元。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至近六年半新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至近六年半新低。经历近期的连续大跌，即使国家队入场救市，但股市短期形态已走坏，中期走熊预期成主流意见，多数基金经理调低股票仓位。

--《技术分析》中国股市沪综指走势料持续趋弱

中国股市沪综指本周终结此前反弹再现大跌，市场气氛低迷。技术面显示，股指重返所有短期均线下方，且反弹乏力，整体能量水平继续大幅萎缩，反映人气极为疲弱，短线大盘重心料反复震荡下移，后市持续趋弱；中线看，连续收出两根月阴线显示卖压沉重，中级调整仍然漫长。

--《焦点》中国股市震荡尚未结束，有外资逆势买进

中国股市最近大跌让市值缩水2万亿美元，跌势可能尚未结束，但一些外国投资者不仅没有因股市震荡而逃离中国散户主导的股市，反而逆势买进中国股票。

--《焦点》中国分级基金近期主动调整股票仓位，引发主动或被动管理之争