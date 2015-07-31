韩国金融市场：韩股跌至三周低点，韩元扳回稍早跌幅

未来资产证券分析师Lee Jae-hoon指出，过去三周投资者将资金撤出专门投资新兴市场股票的基金，进一步令大盘承压。

该股连续第二日下跌，周四三星公布其4-6月当季获利下降4%，并对今年未来几季持悲观看法。

韩元兑美元 抹去稍早跌幅后持稳，因投资者对美元了结获利，而且亦因投资者不愿在三年低点1,173下方押注。