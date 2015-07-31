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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 11:36 BJT

韩国金融市场：韩股跌至三周低点，韩元扳回稍早跌幅

未来资产证券分析师Lee Jae-hoon指出，过去三周投资者将资金撤出专门投资新兴市场股票的基金，进一步令大盘承压。

权重股三星电子 一度跌2.5%至八个月低点1,185,000韩元。

该股连续第二日下跌，周四三星公布其4-6月当季获利下降4%，并对今年未来几季持悲观看法。

三星SDI 跌幅一度高达9%至六年低点86,100韩元，周四稍晚该公司宣布4-6月业绩逊于预期。

韩元兑美元 抹去稍早跌幅后持稳，因投资者对美元了结获利，而且亦因投资者不愿在三年低点1,173下方押注。

韩元兑美元报1,168.9韩元，几乎持平于上日收盘位1.168.4，盘中低见1,173韩元。

三年期公债9月合约 跌0.02点报109.31.

0248GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,168.9 1,168.4

日圆/韩元 9.4220/290 9.4416

韩国公债期货 * 109.31 109.33

韩国综合股价指数 2,009.60 2,019.03

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/李爽 审校 郑茵/于春红)

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