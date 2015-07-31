中国汇市：人民币早盘微跌窄幅波动难改，套利夹杂倒量致成交放大

路透上海7月31日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价略贬，中间价因国际美元 反弹而两连跌，当然相对波动依旧非常狭窄。交易员表示，人民币走势依旧僵持，月末购汇需求略增夹杂套利需求以及倒量刷排名因素，即期市场半日成交已过百亿美元；因大行结汇维稳，人民币贬值预期多体现于衍生品和离岸市场。

他们并表示，离岸CNH与在岸价差维持在近百点水平，套利亦会增大在岸即期购汇需求。另外6-8月本来就是购汇旺季，央行维稳压力不小但意志坚定，估计在人民币扩大区间波动落地前，在岸人民币料维持直线运行。

“即期还那样，你看走势就是一条直线，前两天还稍微动了一下，可能大家也在等上周的扩波幅传闻什么时候落地吧，短期看不到方向。”一中资行交易员表示。

境内美元/人民币掉期 掉期曲线略有上移，交易员认为，长端掉期仍呈现人民币一定贬值预期，若从资金面看，长端掉期不应处于较高水平。

北京时间11:26，中国人民币兑美元 即期报6.2097，上日收报6.2096元。今日人民币兑美元中间价 报6.1172元，上日中间价为6.1165元。人民币即期成交量 半日成交117亿美元，而昨日全天成交不过174亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五持于近一周高点，投资者认为，美国国内生产总值(GDP)最新数据支持对美联储自2006年首次升息的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2875元, 上日尾盘为6.2745元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2196/6.2199元, 上一交易日尾盘报6.2209元。