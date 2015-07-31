版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 12:12 BJT

《全球汇市》美元脱离一周高位，但继续受到升息预期的支撑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0946 1.0932 0.13 -9.51 1.2097

美元/日圆 123.92 124.14 -0.18 3.73 119.68

欧元/日圆 135.64 135.71 -0.05 -6.60 144.78

美元/瑞郎 0.9667 0.9688 -0.22 -2.76 0.9941

英镑/美元 1.5607 1.5599 0.05 0.22 1.5573

美元/加元 1.2994 1.2994 0.00 11.84 1.1618

澳元/美元 0.7304 0.7290 0.19 -10.58 0.8168

新西兰元/美元 0.6586 0.6595 -0.14 -15.53 0.7797

澳元/日圆 90.510 90.500 0.01 -7.39 97.750

新西兰元/日圆 81.610 81.870 -0.32 -12.72 93.310

英镑/日圆 193.40 193.65 -0.13 4.07 186.38

澳元/新西兰元 1.1080 1.1029 0.46 5.84 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 郑茵/汪红英/李春喜/李爽 审校 许娜/艾茂林/龚芳/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐