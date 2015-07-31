香港个股：太古地产拟与陆家嘴金融合作发展上海前滩零售项目

路透香港7月31日 - 香港大型商业房地产商--太古地产 周五宣布，与上海前滩实业发展有限公司达成框架协议，拟合作在上海浦东新区前滩联合发展一个零售项目，为太古地产在沪的第二个项目。

上海前滩实业为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 的控股子公司，太古地产的声明称，预计项目总楼面面积约12.4万平方米，项目地块坐落于规划中的前滩商业区，将毗连汇聚三条地铁线的换乘车站。若合资公司得以成立，预期太古地产将拥有当中五成权益。

＂该项目是继兴业太古汇后，太古地产于上海发展的第二个项目，也是于长远发展潜力十足的浦东的首个项目。＂太古地产行政总裁白德利表示。

公司表示，成立合资公司及进行该项目须待若干先决条件获达成后方可作实。声明中亦未有透露项目涉及投资额若干。

太古地产在中国内地共有五个大型综合发展项目，包括北京的三里屯太古里和颐堤港、广州的太古滙、成都的成都远洋太古里和上海的兴业太古汇，以及拟于大连发展的大型综合项目。

太古地产早盘持平于25港元，过去一个月股价无大变动。（完）

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