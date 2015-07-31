中国债市动态：止盈盘致现券收益率反弹IRS亦小涨，国债期货跌幅明显

路透上海7月31日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及利率互换(IRS)均小幅上行。交易人士表示，股市走弱以来现券收益率已累积一定跌幅，部分机构止盈盘带动收益率略反弹，国债期货早盘亦跌幅明显。

他们并称，政治局会议最新表态称经济下行压力仍大，暂未对市场产生影响，机构对债市后市看法依然谨慎。

“(收益率)涨了，止盈盘出来了，国债期货大跌，现券就开始一片GVN(抛)，”北京一银行交易员表示，10年金融债涨了2-3个基点，国债有4个基点，有人止盈表明大家对债市未来走势还是不太乐观。

利率互换方面，他称，IRS亦上行近3-4个基点，与近期资金利率稳步小幅走升有关。

国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.755元，较上日结算价跌0.41%；10年期T1509 早盘收报95.705元，较上日结算价跌0.31%。

中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。

对此，上海一银行交易员认为，在尚无具体的宏观政策出台之前，政治局会议对经济走势的表态，对债市暂时的影响还不明显。