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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 14:05 BJT

路透基点：深圳云港万国数据科技公司寻求4.3亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港7月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，数据中心运营商深圳云港万国数据科技发展有限公司寻求一笔4.3亿元人民币（6,900万美元）五年分期偿还贷款。

三家外国银行参与此次融资案，该贷款有18个月宽限期，之后按季度偿还。

若借款方的债务/未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比为3倍或更高时，利率为中国人民银行五年期利率的130%；当该比率低于3倍时，利率为中国人民银行五年期利率的120%。

这笔贷款将在8月结案。

借款方是开曼群岛注册的GDS Holdings Ltd的子公司。(完)

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