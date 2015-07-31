路透基点：深圳云港万国数据科技公司寻求4.3亿元人民币贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，数据中心运营商深圳云港万国数据科技发展有限公司寻求一笔4.3亿元人民币（6,900万美元）五年分期偿还贷款。
三家外国银行参与此次融资案，该贷款有18个月宽限期，之后按季度偿还。
若借款方的债务/未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比为3倍或更高时，利率为中国人民银行五年期利率的130%；当该比率低于3倍时，利率为中国人民银行五年期利率的120%。
这笔贷款将在8月结案。
借款方是开曼群岛注册的GDS Holdings Ltd的子公司。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。