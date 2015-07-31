香港个股：碧桂园签订8亿美元银团贷款，综合财务成本HIBOR/LIBOR加3.8%

路透香港7月31日 - 中国房地产商--碧桂园 周五称，公司与12家中资、港资、欧资银行签订一笔相当于8亿美元的港元及美元双币四年期贷款协定。该贷款的净利率及综合财务成本，分别为香港银行同业拆息（HIBOR）或伦敦银行同业拆息（LIBOR）加3.1%和3.8%。

此次银团贷款是碧桂园继去年12月筹组45亿港元俱乐部贷款之后，又一次在香港银行市场推出的银团贷款。该贷款原计划筹组4亿美元，因市场反应热烈，最终录得2.1倍的认贷金额，故公司最终贷款金额增加至8亿美元。

碧桂园表示，这是公司有史以来金额最大、同等期限利率最低、参与银行最多的一笔银行融资；也是今年以来今国际银团贷款市场民营内房企业中，金额最大、参与银行最多的一笔银行贷款。该笔银团贷款将用于偿还公司现有借贷以及一般企业用途。