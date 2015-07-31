香港个股：碧桂园签订8亿美元银团贷款，综合财务成本HIBOR/LIBOR加3.8%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月31日 - 中国房地产商--碧桂园 周五称，公司与12家中资、港资、欧资银行签订一笔相当于8亿美元的港元及美元双币四年期贷款协定。该贷款的净利率及综合财务成本，分别为香港银行同业拆息（HIBOR）或伦敦银行同业拆息（LIBOR）加3.1%和3.8%。
此次银团贷款是碧桂园继去年12月筹组45亿港元俱乐部贷款之后，又一次在香港银行市场推出的银团贷款。该贷款原计划筹组4亿美元，因市场反应热烈，最终录得2.1倍的认贷金额，故公司最终贷款金额增加至8亿美元。
碧桂园表示，这是公司有史以来金额最大、同等期限利率最低、参与银行最多的一笔银行融资；也是今年以来今国际银团贷款市场民营内房企业中，金额最大、参与银行最多的一笔银行贷款。该笔银团贷款将用于偿还公司现有借贷以及一般企业用途。
是次参与贷款的银行包括中国银行（香港）、浦发银行香港分行两家 作为委托包销牵头行，参与银行包括平安银行、永隆银行、建银亚洲、东亚银行、法国巴黎银行、招商银行香港分行、创兴银行、兴业银行香港分行、大丰银行以及广发银行澳门分行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。