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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/8/3

经济指标                   时间      最新数据     前次数据      下次公   预估值
                                                                 布       
 消费者物价指数(CPI)(y/y)   6月       -0.56%         -0.74%  r   8/5      --
 外汇存底(亿美元)           6月底     4,214.11     4,189.58      8/5      --
 商品出口(y/y)              6月       -13.9%          -3.8%      8/7      --
 商品进口(y/y)              6月       -16.1%          -5.4%      8/7      --
 外销订单(y/y)              6月       -5.8%           -5.9%      8/20     --
 经常帐盈余(亿美元)         第一季    +220           +191.1  r   8/20     --
 国际收支(亿美元)           第一季    +38.1           +18.2      8/20     --
 M2货币总计数(y/y)          6月       +6.53%         +6.81%      8/24     --
 季调失业率                 6月       3.76%           3.75%      8/24     --
 工业生产(y/y)              6月       -1.35%         -3.46%  r   8/24     --
 *国内生产总值(GDP) (y/y)   第二季    +0.64%         +3.37%      --       --
                                      (Q2统计值  (Q1统计值)               
                                      )                                   
 重贴现率(%)                6月25日   1.875%         1.875%      --       --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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