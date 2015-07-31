欧股业绩：法国巴黎银行第二季获利好转，得益于美元升值以及市场活跃

香港金融：金发局建议推动金融科技进一步发展及应用，大力开拓DLT
路透香港5月9日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。
路透巴黎7月31日 - 法国最大的银行法国巴黎银行 周五公布，第二季营收增长将近16%，得益于股票交易活跃、美元升值以及近期收购的公司。
巴黎银行公布，第二季录得净利25.6亿欧元(28.0亿美元)，此前出售购物中心Klepierre 的7%股份，也使该行利润受到提振。
第二季业绩较上年同期出现明显好转，当时业绩为亏损42.2亿欧元，该银行为避免美国制裁而缴纳将近90亿美元的罚款。
第二季营收达到110.8亿欧元，美元升值给国际金融服务以及投行业务带来帮助；但核心市场的零售银行业务表现滞后。
投行以及企业银行业务营收增长15.6%，随着许多国家股市触及纪录高位，股票交易量也居高不下。
股票及主要经纪业务营收增加22%，固定收益业务营收则受挫，因希腊债务危机局势动摇债券市场，且公司债市场遭遇大规模抛售。
消费金融业务营收增长26.7%，得益于2014年7月收购LaSer百货公司的消费者信贷业务。
法国巴黎银行称，由于贷款需求逐步复苏，法国、意大利、比利时和卢森堡等主要零售市场营收增长2.7%，同时低利率仍然构成拖累。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透香港5月9日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国选举尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。