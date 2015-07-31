中国反腐：云南省委原副书记仇和、南京市委原书记杨卫泽被“双开”，已立案调查

《汇市简讯》美元兑日圆回落，但后市仍看俏
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透北京7月31日 - 中国中共中央纪律检查委员会周五宣布，对云南省委原副书记仇和、南京市委原书记杨卫泽严重违纪问题进行立案审查，并给予开除党籍、开除公职处分。两人均为第十八届中央候补委员。
中纪委网站刊登新闻稿称，经查，仇和严重违反廉洁自律规定，收受礼金、礼品，利用职务上的便利为亲属的经营活动谋取利益；利用职务上的便利，在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受巨额贿赂。其中，受贿问题涉嫌犯罪。
杨卫泽亦严重违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项；严重违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益，其特定关系人收受巨额钱款；利用职务上的便利，在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受巨额贿赂。其中，受贿问题涉嫌犯罪。
新华社援引最高人民检察院称，决定对仇和、杨卫泽以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。
此外，中纪委还宣布，对内蒙古自治区政协原副主席赵黎平严重违纪问题进行了立案审查，并给予开除党籍处分。
中纪委称，经查，赵黎平严重违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利，在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受贿赂；非法持有枪支、弹药。其中，受贿和非法持有枪支、弹药问题涉嫌犯罪。此外，经公安机关侦查，赵黎平还涉嫌故意杀人罪。（完）
欲览详情，请点击中纪委网站链接 here
here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
0733 GMT * 技术面前景仍看涨，聚焦113.77费波纳奇水位 * 期权市场焦点也上移 * 目前为止已涨至113.64，但据传在113.60挂有的停止单没有被引发 * 美元兑日圆很有可能最终测试114.00，据称在该水平上方挂有停止单 * 日本央行总裁黑田东彦称，主要经济体不能忽视汇率不匹配的问题 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透台北5月9日 - 台湾期货交易所周二表示，将于本月15日推出盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数及标准普尔500指数期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。