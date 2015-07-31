版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 13:55 BJT

中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿元三期债，期限1/3/5年

路透上海7月31日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(8月5日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。

上述三期债为该行今年第16期 、第18期 及第15期 的增发债，票面利率依次是2.81、3.59%和3.73%。

具体发行条款如下：

2015第16期、第18期和第15期增发债

-------------------------------------------------------------

招标规模上限 1年：90亿元；3年：60亿元；5年：50亿元

期限/计息方式 1/3/5年固息

招标时间 8月5日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 8月7日

起息日 1/3年：7月17日；5年：5月22日

发行期 8/6-7

上市日 8月11日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐