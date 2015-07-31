中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿元三期债，期限1/3/5年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月31日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(8月5日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。
上述三期债为该行今年第16期 、第18期 及第15期 的增发债，票面利率依次是2.81、3.59%和3.73%。
具体发行条款如下：
2015第16期、第18期和第15期增发债
-------------------------------------------------------------
招标规模上限 1年：90亿元；3年：60亿元；5年：50亿元
期限/计息方式 1/3/5年固息
招标时间 8月5日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 8月7日
起息日 1/3年：7月17日；5年：5月22日
发行期 8/6-7
上市日 8月11日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。