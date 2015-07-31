新兴汇市：多数亚币月线可能收低，美国经济数据向好巩固升息预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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全部现汇报价 (编译 白云/汪红英/孙国玉/蔡美珍；审校 郑茵/蔡美珍)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。