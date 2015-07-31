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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 14:30 BJT

新兴汇市：多数亚币月线可能收低，美国经济数据向好巩固升息预期

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.04 124.14 +0.08 -3.53 119.66

坡元 1.3732 1.3752 +0.15 -3.44 1.3260

台币 31.575 31.601 +0.08 +0.45 31.718

韩元 1169.39 1168.40 -0.08 -5.99 1099.30

泰铢 35.17 34.94 -0.65 -6.45 32.90

菲律宾披索 45.65 45.62 -0.07 -2.04 44.72

印尼卢比 13488.00 13465.00 -0.17 -8.21 12380.00

印度卢比 64.02 64.04 +0.03 -1.55 63.03

马币 3.8170 3.8160 -0.03 -8.40 3.4965

人民币 6.2087 6.2096 +0.01 -0.08 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/汪红英/孙国玉/蔡美珍；审校 郑茵/蔡美珍)

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