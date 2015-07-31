国际油市：油价下跌，受OPEC秘书长暗示不会减产影响

巴德里还表示，即使OPEC减产多达200万桶/日的话，也不会有助于油价。

本周公布的一项路透调查显示，OPEC成员国第二季原油日产量约为3,125万桶，比日需求量高出约300万桶。

OptionsXpress分析师BenLe Brun说，投资者等待着周五晚些时候的美国就业数据和欧元区薪资及通胀率数据。

美国数据可能提供有关美联储9月是否会加息的进一步线索。

“薪资和薪资通胀数据公布之前，油价将区间波动，”Le Brun说。

“在(美联储主席)叶伦的利率迷团中，美国薪资通胀数据将是关键，”他说。

0555GMT，布兰特9月期货 下跌0.22美元，至53.09美元。

美国9月原油期货 下跌0.30美元至每桶48.22美元，前一日收盘跌0.27美元。(完)

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